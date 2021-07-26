Сядет за убийство: массажистка скрутила шею пациентке

В Чернигове 49-летняя массажистка по неосторожности убила пациентку. Фото: pixabay.com

В Чернигове 49-летняя массажистка по неосторожности убила пациентку.

Во время массажа женщина свернула потерпевшей шею, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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"Подозреваемая у себя дома делала массаж пациентке. Ладонями рук резко повернула шейный отдел позвоночника. В результате, нанесла последний закрытую позвоночную спинномозговую травму с повреждением спинного мозга в шейном отделе. Экспертизы показали, что телесные повреждения имеют причинно-следственную связь со смертью потерпевшей в неврологическом отделении одной из больниц Чернигова", - сказано в сообщении.

Ведется следствие. Женщине грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В Киеве полицейские объявили подозрение стоматологу. После визита к нему умерла пациентка. Врач ввел пациентке анестезию, после чего ей стало плохо. Мужчина не оказал женщине необходимую помощь, и та умерла. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.