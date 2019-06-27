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четверг, 27 июня 2019 12:25

Связанная с кляпом во рту: женщину убили в собственном доме

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Связанная с кляпом во рту: женщину убили в собственном доме
На Днепропетровщине в собственном доме убили 75-летнюю женщину. Фото - npu.gov.ua

В селе Чертомлык Покровского района Днепропетровской в ​​собственном доме убили 75-летнюю женщину.

У убитой были связаны руки и ноги, во рту кляп, сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Предварительная причина смерти - удушение. В доме беспорядок и выбитое окно.

Следователи открыли уголовное производство. Убийц женщины и мотив преступления устанавливают.

В поселке Узы Богодуховского района Харьковской области в собственном доме нашли убитой 68-летнюю женщину. Лежала в одной из комнат со связанными руками и следами побоев, вокруг шеи был обмотан кусок ткани. В доме было все перевернуто.

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27
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