Связали и избили: под Киевом ограбили семью адвоката

 
Ексклюзивы
1/5
С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 2053
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2331
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1989
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3 Просмотров: 1971
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2781
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1296
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 540
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7137
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7704
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2259
Фото
Все фото
4
4
6
4
4
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Ветер повалил деревья по всему городу
Ветер повалил деревья по всему городу
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
Чиновников мэрии поймали на взятке
Чиновников мэрии поймали на взятке
Видео
Все видео
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Горит "Кузница на Рыбальском"
Горит "Кузница на Рыбальском"
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 144
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 477
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2781
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 27361
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2259
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 387
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 12:10

Связали и избили: под Киевом ограбили семью адвоката

  Комментировать
Связали и избили: под Киевом ограбили семью адвоката
Под Киевом ограбили семью известного столичного юриста. Фото - Рудана

В пгт Ворзель под Киевом вечером 30 мая ограбили семью известного столичного юриста.

Бандиты вторглись в поместье около 23:00. Связали хозяина дома, его жену и ребенка. Грабители избили юриста, заставив отдать деньги и драгоценности, после чего скрылись, сообщает "Сегодня" со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нападение на дом судьи в Киеве: полиция озвучила основной мотив и новые подробности

Хозяина дома госпитализировали. Других подробностей происшествия пока нет.

Дом адвоката Александра Синявского из поселка Березна Менского района Черниговской области ограбили среди бела дня. Вор повредил окно, залез в дом. "Работал" в перчатках. Похитил $9 тыс, 3 тыс. грн, золото и ценные вещи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Связали и избили: под Киевом ограбили семью адвоката». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Умер выдающийся украинский хоккеист всех времен

Президент взялся за развитие языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 43956
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 27361
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 19926
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10431
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 10319
Происшествия
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
 Просмотров: 306
11-летний ребенок умер при загадочных обстоятельствах
11-летний ребенок умер при загадочных обстоятельствах Просмотров: 3324
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
 Просмотров: 270
Смертельное ДТП на трассе: много погибших
Смертельное ДТП на трассе: много погибших Просмотров: 1584
У мужчины изъяли 2 гранатомета
У мужчины изъяли 2 гранатомета Просмотров: 54
Больше всего комментируют
5
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
4
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Рада не отправила Гройсмана в отставку
3
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Голосов: 1098
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua