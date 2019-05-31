Связали и избили: под Киевом ограбили семью адвоката

Под Киевом ограбили семью известного столичного юриста. Фото - Рудана

В пгт Ворзель под Киевом вечером 30 мая ограбили семью известного столичного юриста.

Бандиты вторглись в поместье около 23:00. Связали хозяина дома, его жену и ребенка. Грабители избили юриста, заставив отдать деньги и драгоценности, после чего скрылись, сообщает "Сегодня" со ссылкой на собственные источники.

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Хозяина дома госпитализировали. Других подробностей происшествия пока нет.

Дом адвоката Александра Синявского из поселка Березна Менского района Черниговской области ограбили среди бела дня. Вор повредил окно, залез в дом. "Работал" в перчатках. Похитил $9 тыс, 3 тыс. грн, золото и ценные вещи.