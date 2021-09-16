Связал руки и надел на голову пакет: мужчина признался, как убивал 3-летнего сына

Фото: su.npu.gov.ua

50-летний Сергей Белый из Глухова Сумской области рассказал, как убил сына 3-летнего Алексея.

Забрав его с детского сада, поехал с ним за город на велосипеде. В лесополосе связал ему руки и надел пакет на голову, от чего ребенок задохнулся. После уехал, сообщил Gazeta.ua начальник областной полиции Александр Анохин.

"До последнего надеялись, что найдем мальчика живым. Пропавших разыскивали вместе с неравнодушными местными жителями. Прочесывали улицы города, опрашивали возможных свидетелей, просматривали видео с камер видеонаблюдения. Утром мужчину нашли на одной из улиц города. Ребенка с ним не было, говорил, не знает, где сын. Позже признался в убийстве и показал место преступления", - рассказал Анохин.

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О семье Белых отзываются положительно. Наши источники сообщают, что семья не вызывала беспокойства, была образцовой и дружной. Вместе с Алексеем родители воспитывали четверых детей - трех сыновей и дочь.

Мать Алексея зовут Нина. Ранее она уже потеряла сына 10-летнего Александра. Он утонул на Павловском озере у нее на глазах.

Следствие продолжается. За убийство сына Белому грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

15 сентября Сергей Белый из Глухова Сумской области забрал из детского сада сына 3-летнего Алексея. Но домой они не вернулись. Их объявили в розыск. Мертвого мальчика нашли в лесополосе на окраине города утром 16 сентября. В убийстве подозревают отца. Мотивы и обстоятельства преступления устанавливают полицейские.