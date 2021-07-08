Связал, избил и жестоко изнасиловал: мужчина надругался над знакомой

Фото: kv.npu.gov.ua

В Броварах под Киевом 41-летний мужчина изнасиловал 22-летнюю женщину, которая пришла к нему в гости.

После совершенного злоумышленник пытался убежать, но был задержан, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Накануне 22-летняя киевлянка пришла в гости к знакомому. Дома он набросился на женщину, связал ей руки и ноги и изнасиловал. А также избил", - рассказали в полиции.

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Известно, что подозреваемый из-за разбоя уже фигурирует в уголовном производстве. Он под стражей без возможности внесения залога.

За изнасилование ему грозит до пяти лет лишения свободы.

На Харьковщине задержали извращенца, который изнасиловал прохожую и порезал ее ножом. Женщина днем ​​возвращалась домой, когда увидела вооруженного ножом насильника. Он приставил его к груди женщины и угрожал. Она сопротивлялась, но отбиться не смогла.