Священника, у которого 70 приемных детей, обвинили в изнасиловании

В Оренбурге России арестовали настоятеля Свято-Троицкой обители Николая Стремского. Его обвинили в изнасиловании, развратных действиях и невыполнение родительских обязанностей.

Правоохранительные органы официально не комментируют дело. Обвиняемый комментариев не дает. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, пишет Радио Свобода.

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Стремского задержали в минувший вторник. Потерпевшими по делу проходят 7 несовершеннолетних. На воспитании в семье священника находится 70 приемных детей.

В 2015 году на Николая Стремского завели дело о неоднократном езду в нетрезвом виде, которое в конце концов прекратили. "Общественное телевидение России" выпускало сюжет о жизни настоятеля обители, в котором, в частности, рассказывалось о его коллекции элитных и ретро-автомобилей, а также в конюшне и винном погребе. Семья Стремского начала брать на воспитание приемных детей с начала 90-х годов. Считается одной из крупнейших в России.