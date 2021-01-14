Священника ножом в висок ударил на улице неизвестный

Мотивы нападения неизвестны Фото: 34.ua

В Запорожье неизвестный мужчина напал на священника Запорожской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Владимира Гуменюка.

Нападающий ударил его ножом в висок, когда проходил мимо. Затем ушел. Об инциденте сообщили на Telegram-канале "Лабарум. Сим победиши".

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Рану зашили, батюшка уже дома, но чувствует себя плохо. Хороший батюшка, просим молитв ", - говорится в публикации.

Отмечается, что мотивы нападения неизвестны.

"Спасибо всем за сочувствие и молитвы. Я отделался легким испугом. Нож попал в височную часть, при этом ничего важного не тронул. Кости черепа целы. Напал молча. Грабить не пытался. С какой целью, не знаю ", - прокомментировал нападение протоиерей Владимир Гуменюк.

Полицейским о нападении на священника сообщили в больнице.

"В отдел полиции номер 1 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в городскую больницу обратился местный житель 1965 года с телесными повреждениями в виде резаной раны правой височной области. Сведения внесены в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях ", - сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области, передает tsn.ua.

Впоследствии полицейским поступило заявление от потерпевшего о прекращении рассмотрения материалов о нападении на него.

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