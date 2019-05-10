Священник сбил женщину и протащил на капоте

В Каменском Днепропетровской области водитель автомобиля ВАЗ-2104 на полном ходу сбил женщину.

Происшествие случилось 10 мая на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко, сообщает dnpr.com.ua.

Женщина шла по пешеходному переходу. За рулем автомобиля был священник, по данным издания.

Автор: dnpr.com.ua В Каменском водитель автомобиля ВАЗ-2104 на полном ходу сбил женщину

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Водитель резко ускорился и не заметил пешехода. Пострадавшая проехала на капоте еще несколько метров, после чего упала на дорогу.

О состоянии пострадавшей не сообщается.

В Ивано-Франковске священник УГКЦ 43-летний Сергей Бусел из Калуша совершил ДТП, пытаясь скрыться от полиции.