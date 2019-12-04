Свидетелей "зачистили" на месте: новые факты о трагедии в Княжичах

Фото: facebook.com/Александр Орлов

4 декабря исполняется 3 года со дня кровавой трагедии в Княжичах Броварского района Киевской области. Тогда спецназовцы полиции постреляли оперативников и инспекторов Государственной службы охраны.

Погибли инспекторы 24-летний Сергей Орлов, 25-летний Евгений Куртев, оперативники 25-летний Юлиан Рудько и 27-летний Александр Маница и 31-летний Виталий Валецкий - начальник столичного отдела управления Корпуса оперативно-внезапной действия.

За гибель полицейских до сих пор никого не наказали. По делу проходят 5 подозреваемых: тогдашние начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления Роман Мариновський, старший инспектор отдела управления Корпуса оперативно-внезапного реагирования Нацполиции Киева Андрей Курта, начальник управления оперативной службы Нацполиции Киева Александр Мелихов и начальник отдела управление оперативной службы Игорь Иващенко. Но сейчас ни один из них не находится под стражей.

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Леониду Куряте и его подчиненному Роману Мариновскому прокуроры объявили подозрение в организации умышленного убийства и превышении служебных полномочий. Руководителей спецоперации после служебного расследования уволили из полиции. Спецназовец Курта продолжает служить в КОРДе. А Леонид Курята выиграл суд об увольнении с полиции и получил право восстановиться в должности. 15 ноября в прошлом году он возглавил полицию прифронтового города Бахмут Донецкой области.

Отец расстрелянного инспектора Александр Орлов сомневается, что в Княжичах в ночь трагедии проводили спецоперацию. Среди версий - имеет криминальную. В ней "разведчики", прикрывающиеся сотрудниками КОРД, занимались темными делами. И описывает хронологию событий.

"Наряд ГСО выехал на место, задержал двух гражданских, якобы "разведчиков", у которых есть соответствующие документы. Согласно протоколу приезжает второй автомобиль ГСО, для того, чтобы доставить задержанных в подразделение МВД. Далее события могли развиваться по двум вариантам. Первый. Подъехали сотрудники спецподразделения КОРД и пытались на месте решить вопрос без определенных законом формальностей, на офицерских "понтах". В ответ сержанты с ГСО решили соблюсти процедуру, непосредственно доставив задержанных для протокольных мероприятий, за что собственно и поплатились жизнью. Второй вариант. Не было никаких попыток "урегулировать" ситуацию с немедленным освобождением задержанных, а просто спецназ подъехал и сразу открыл огонь на поражение", - рассказал Александр Афанасьевич корреспонденту Gazeta.ua.

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С учетом того, что есть большие сомнения, что это действительно была спецоперация, для другой стороны ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы задержанные заговорили на допросах.

"Тогда сразу стало бы ясно, что никакой спецоперации в природе не существует. И тогда становится понятно, почему специалисты, обученные освобождать заложников, профессионально их уничтожают. В результате погибают два сержанта с ГСО и два офицера "разведчика". Но есть и пятый погибший. Начальник управления КОРД майор Валецкий, который официально в тот день находился в выходном. Но легко ли убить подготовленного, полностью экипированного офицера из полицейского спецназа? Нелегко. Попасть надо прямо в голову. При любом варианте событий, вероятность убийства майора со стороны сержантов ГСО достаточно низкая, потому что стрельба открывается неожиданно. Максимум, его могли бы только ранить. Труп майора оказался на значительном расстоянии от кровавого места событий с ранением в ногу и голову. Как и почему погиб руководитель группы спецназа, кто совершил контрольный выстрел, была ли его судьба решена? Эти вопросы пока остаются без ответа", - говорит Орлов.

Добавил, что вся эта кровавая бойня выглядит как зачистка свидетелей, ниточки от которых могут привести к высокопоставленным сотрудникам МВД.

С расшифровки телефонных разговоров известно, что банду полицейских в Княжичах крышевал работник СБУ Сергей Голиков, рассказал Александр Орлов. До сих пор неизвестно, кто и в кого стрелял. На месте обнаружили 60 гильз и 25 пуль, их доставали из стен. Также выяснили, что до перестрелки полицейских в Княжичах было еще 2 стрельбы. И ни одна спецоперация там не проводилась. Только ограбление под прикрытием Нацполиции.