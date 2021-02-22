Свидание с детьми закончилось поножовщиной

На Ровенщине 36-летний мужчина порезал 28-летнего бывшего мужа сожительницы. Тот ночью пьяный пришел повидаться с детьми. С собой прихватил друзей. Фото: rv.npu.gov.ua

В селе Ракитное Костопольского района Ровенской области 28-летний мужчина получил нож в живот от 36-летнего сожителя бывшей жены.

Пострадавший пришел ночью в дом бывшей, чтобы увидеться с детьми. Был пьян. С собой прихватил двух друзей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Около 2 ночи в гости к бывшей жене решил наведаться вместе с кумом и еще одним знакомым 28-летний житель села Золотолин. Как объяснил впоследствии полицейским, захотел увидеться с детьми. Сначала в коридор дома вышла 26-летняя хозяйка, а через некоторое время - ее 36-летний сожитель. Поскольку гости были в состоянии алкогольного опьянения, между присутствующими завязалась ссора. Впоследствии во время конфликта хозяин ударил ножом 28-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

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Медики "скорой" доставили пострадавшего в больницу с диагнозом: проникающее ножевое ранение брюшной полости, внутреннее кровотечение. После операции угрозы жизни 28-летнего мужчины нет.

36-летний мужчина был трезв, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Его задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное мужчину могут посадить на 8 лет.

В Покровске Донецкой области 33-летнему мужчине всадили в живот нож. Подозреваемого задержали. Это новый муж бывшей сожительницы потерпевшего. За нож взялся из-за ревности.