Шутника, который выключал людям свет, скрутили и устроили допрос

Поймали шутника, который выключал свет на электрощитах. Фото: Київ. Оперативний

В Дарницком районе Киева жители жилого комплекса "Східна Брама" поймали парня, который вместе с другом устроил необычную "развлечение" в доме.

Ребята ходили по этажам, выключали свет на электрических щитах и смотрели, кто из жителей выходить в коридор, сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Один из злоумышленников скрылся. Другого задержали возмущенные жители, скрутили и передали полиции.

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В Киеве задержали 29-летнего мужчину, который сообщил о взрывчатке на территории Центрального железнодорожного вокзала. Он был пьян и свой поступок четко объяснить не смог.