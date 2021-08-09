Супруги покончили жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна

В Кривом Роге 84-летний мужчина и его 83-летняя жена выпрыгнули из окна четвертого этажа и погибли. Фото: npu.gov.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине 84-летний мужчина и его 83-летняя жена выпрыгнули из окна четвертого этажа и погибли.

Трагедия произошла утром 8 августа в доме №32 на ул. Неделина. Погибших нашла их соседка, сообщает "Первый городской".

Полицейские нашли прощальную записку. В ней умершие просили никого в их смерти не винить.

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Мужчина работал учителем в одной из школ жилмассива Ингулец, а его жена была тамошним известным врачом, по информации из соцсетей.

Следователи открыли уголовное производство. Тела умерших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В селе Нижний Березов Косовского района на Прикарпатье нашли повешенными супругов-пенсионеров. О самоубийствах полицию сообщил местный сельский голова, а ему все рассказала соседка погибших.