Супруги погибли накануне 20-й годовщины брака

Вблизи села Лиман в Одесской области в море утонула супружеская пара - Сергей и Тамара с Киевщины. Трагедия произошла за день до 20-летия их совместной жизни. Фото: Facebook-группа "Борисполь"

Вблизи села Лиман в Одесской области в море утонула супружеская пара из Киевской области. Погибший мужчина Сергей занимался пластиковыми окнами. А Тамара работала в крупной международной косметической компании на складе под Киевом.

Отправились отдыхать с кумовьями неожиданно, поскольку женщина никак не могла взять отпуск. Но их отдых длился совсем недолго. 4 августа они оба утонули. Родственники узнали об этом 5 августа, в день, когда Тамара и Сергей должны были отмечать 20-летие совместной жизни, пишет "Обозреватель".

Как рассказал очевидец трагедии Алексей Левченко, в тот день дул ветер, на море поднялись волны. Сам пляж расположен на стыке лимана и моря. Он обратил внимание, что далеко в море заплыла женщина. Затем он заметил ее в окружении компании, с которой они приехали. Там были и дети, они плескались уже ближе к берегу. Но чуть позже что-то случилось, по берегу уже бегал пожилой мужчина и махал руками. А женщину с 2 мужчинами относило все дальше в море.

"Буквально на глазах пропал один мужчина, потом - женщина. Третий выплыл на спине", - вспоминает очевидец.

Позже женщина появилась, она словно плыла на спине. На самом деле ее просто несло к берегу. На пляже не оказалось спасателей, а врачи "скорой" были беспомощны.

"Неподалеку отдыхали супруги с Волыни, муж - хирург. Он с женой бросился помогать. Женщина не дышала, врач делал ей массаж сердца. "Скорая" приехала через 2 часа. Они остановились далеко от этого места, потому что подъехать было невозможно. Пришел врач, который был беспомощен. Пришлось женщину нести к машине, постоянно останавливаясь и делая массаж сердца. Жена хирурга уколола ей адреналин. Она еще была жива", - говорит Левченко.

Машина "скорой" новая, но врач не знал, где что расположено. Через пол часа только разобрались. Хирург поехал с Тамарой в больницу. Но после 23:00 стало известно, что женщина умерла.

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У супругов остались 2 сыновей. Старшему 19 лет, он студент. Младшему - 17, сейчас он подает документы в колледж. Их опекуном будет баба.

В селе Лиман, возле которого произошла трагедия, уверяют, что такое у них впервые. А место, где случилась трагедия - находится за пределами их ОТГ и не является приспособленным для купания. Это скорее "дикий" пляж.

"На самом официальном пляже есть 2 спасательных пункта, медпункт и аптека", - заверила заместитель главы ОТГ Лимана Леся Комитиани.

В селе Нехворощ Андрушевского района Житомирской области на реке Пустоха утонули супруги из Бердичева. Трагедия произошла, когда 37-летняя женщина и ее 42-летний мужч отдыхали в компании друзей.