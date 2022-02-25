Сумщиной активно идет российская военная техника

Российская техника идет через Сумщину транзитом. Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

С 5:40 утра по Сумской области начались активные перемещения военной техники врага.

Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

"Сейчас с 5:40 утра по области начались активные перемещения военной техники врага. Ситуация в области тревожная. Но должны держаться. Военная техника идет через область транзитом", - заявил он.

Живицкий сказал, что у части территориальной обороны улицы Герасима Кондратьева в городе периодически слышны очереди.

Кроме этого, в окрестностях Ахтырки около 7:30 утра со стороны Писаревки началось сражение.

В Сумской областной военно-гражданской администрации сообщили, что сейчас Ахтырка перешла под контроль Вооруженных сил Украины.

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Глава опроверг информацию о российском флаге на здании Сумской ОГА.

"На всех городах районного значения, на всех админзданиях украинские флаги. Информация о вчерашнем триколоре над зданием ОГА и в Глухове не подтверждается", - отметил он.

Также Живицкий призвал всех помогать.

"Как помочь? Вопрос с которым ко мне чаще всего обращаются. К председателям своих общин обращаемся. Общимся. Максимальная координация должна быть между всеми. Наш штаб работает круглосуточно. А еще просто смотрите вокруг себя, помогайте людям, нуждающимся в том числе пожилым. людям, людям с инвалидностью и тому подобное, - подытожил председатель.

В Ахтырке русских военных взяли в плен.