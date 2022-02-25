Сумщина в осаде: российская техника сунет на Киев

Российские войска идут на Киев. Фото: УП

На Сумщине россияне оцепили город Конотоп.

Об этом сообщил глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хотят окружить Киев" – Блинкен о намерениях России

"На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразила враждебное наступление.

К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены.

Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, которая прошла транзитом, направляется на западное направление", сказал он.

Живицкий отметил, что пока выезд в направлении Киева открыт, но уже стоят блокпосты врагов, через которые они пропускают жителей области.

Около трех ночи 25 февраля на окраине Киева, в районе Гостомеля, возобновились взрывы. Там расположен военный аэродром, который российским военным не удалось оккупировать 24 февраля.