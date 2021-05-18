Судью задержали на взятке

ГБР разоблачило судью Донецкого окружного административного суда, который за взятку обещал способствовать принятию решения в Верховном суде.
Мужчину задержали в Славянске Донецкой области.
Следствие установило, что в декабре 2020 года этот судья, будучи в Харькове, сказал директору частного предприятия, что за $30 тыс. якобы через своих знакомых может решать вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного суда.
Судью арестовали при получении части денег.
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Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
На Львовщине задержали старшего участкового офицера, который требовал и получил $ 3 тыс. взятки. Когда правоохранитель требовал деньги, говорил, что они для прокуроров и судей, сообщили в пресс-службе ГБР.
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