Судью задержали на взятке

Судья получил взятку от руководителя предприятия. Фото: ГБР

ГБР разоблачило судью Донецкого окружного административного суда, который за взятку обещал способствовать принятию решения в Верховном суде.

Мужчину задержали в Славянске Донецкой области.

Следствие установило, что в декабре 2020 года этот судья, будучи в Харькове, сказал директору частного предприятия, что за $30 тыс. якобы через своих знакомых может решать вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного суда.

Судью арестовали при получении части денег.

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Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

На Львовщине задержали старшего участкового офицера, который требовал и получил $ 3 тыс. взятки. Когда правоохранитель требовал деньги, говорил, что они для прокуроров и судей, сообщили в пресс-службе ГБР.