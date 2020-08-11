Судью раздавил автомобиль

Фото: bg.dp.court.gov.ua

В городе Каменское в Днепропетровской области автомобиль Peugeot на большой скорости сбил судью, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

Пострадавшей оказалась судья Баглейского районного суда Валентина Тюлюнова. О дорожно-транспортном происшествии сообщается на сайте суда.

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"09.08.2020 во время аварии трагически погибла судья Баглийского районного суда г. Днепродзержинска Днепропетровской области Тюлюнова Валентина Григорьевна. Вечная и светлая память", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

Во Львовской области полицейский на служебном авто сбил 45-летнего отца двух детей и бросил его умирать на сельской дороге. А сам тем временем за ночь успел отремонтировать авто, чтобы не было видно повреждений.