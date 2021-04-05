Судью Чауса вывезли в Украину. Задержали одного из похитителей

Похищение осуществили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Экс-судью Николая Чауса, которого обвиняют во взяточничестве, вывезли в Украину. В деле о его похищении в Молдове появился 1-й задержанный.

Об этом заявил глава МВД Молдавии Павел Войку, сообщает Newsmaker. Удалось также установить личности части организаторов похищения, они уже пересекли границу с Украиной.

"Пока рано говорить об обвинениях, у нас только 1 задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались преступники, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут. Чаус - гражданин Украины, попросивший в республике политического убежища. Ему отказали, но он опротестовал решение властей в суде. Дело рассматривает Высшая судебная палата. Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди - независимо от того, являются ли они гражданами нашей страны и доказана ли их вина в преступлении", - сказал Войку.

По словам министра, похищение осуществили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину. Переписка организаторов преступления велась на украинском. Молдавские правоохранительные органы сотрудничают со Службой информации и безопасности и намерены обратиться к украинским коллегам в международный розыск.

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В Молдове похитили бывшего судью Днепровского суда Киева Николая Чауса. О похищении стало известно 3 апреля 2021 года. Похищение судьи попало на видео, которое распространили в сети.