Судья погибла по дороге на работу

В Черкасской области в ДТП погибла судья 38-летняя Татьяна Московченко. Фото: npu.gov.ua

Судья Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области Татьяна Московченко погибла в ДТП. Ей было 38 лет.

Авария произошла сегодня утром, 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Черкасского апелляционного суда.

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Отмечается, что женщина погибла по дороге на работу. Обстоятельств аварии не сообщают.

На должность судьи Корсунь-Шевченковского районного суда Татьяну Московченко назначили в июле 2020 года.

На Чудновском мосту в Житомире столкнулись троллейбус и Volkswagen Polo. Водитель последнего выехал на встречку, удар был боковой. За рулем легковушки был полицейский 35-летний Игорь Мороз. От полученных травм он погиб на месте. Также покалечилась одна из пассажирок троллейбуса - местная 47-летняя жительница.