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Судья Майдана, устроившая пьяное ДТП, получила новое наказание

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Судья Майдана, устроившая пьяное ДТП, получила новое наказание
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей. Фото: facebook.com/zupynylosia

Судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева получила наказание за ДТП в нетрезвом виде - 17 тыс. грн штрафа и лишение водительских прав на 1 год.

Такое решение вынес Оболонский райсуд 12 октября, пишет Prosud.

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В июле она вылетела с дороги, сбила столб и остановилась в дереве, едва не сбив пешеходов.

Светлану Колегаеву привлекли к ответственности по статье - Управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. На рассмотрение дела сама судья не явилась.

Вечером 21 августа 2021-го Светлана Колегаева попала в ДТП на Оболони в Киеве. Женщина за рулем Audi была пьяной. Она влетела в столб и чуть не сбила людей. Очевидец рассказал, что скорость автомобиля была более 100 км/ч. Дело якобы пытались "замять".

4 октября решением Оболонского райсуда Киева судья Светлану Колегаеву оштрафовали на 850 грн за повреждения улицы в результате аварии.

В зале суда обвиняемой и прокурора не было. Присутствовала только адвокат нарушительницы. Она требовала провести дополнительную экспертизу. Суд отказал. Адвокат заявила, что будет обжаловать решение суда.

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Дата
12
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