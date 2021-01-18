Судно пошло ко дну за 5 мин: спасенные из Arvin украинские моряки рассказали об аварии

 
Ексклюзивы
1/5
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 324
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 324
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
1 Просмотров: 531
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
Просмотров: 576
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 711
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1134
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1584
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1593
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 387
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 666
Фото
Все фото
6
8
7
6
5
В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения
В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
Полицейский застрелил черного лесоруба
Полицейский застрелил черного лесоруба
&quot;Микросны, галюны, и все радости ночи без сна&quot;: спасатель рассказал о поисках туриста
"Микросны, галюны, и все радости ночи без сна": спасатель рассказал о поисках туриста
Пропавшего 30-летнего мужчину нашли расстрелянным в собственном авто
Пропавшего 30-летнего мужчину нашли расстрелянным в собственном авто
Видео
Все видео
В столице троллейбус сбил женщину
В столице троллейбус сбил женщину
Мужчина в нижнем белье устроил "снежные ванны" и попал на видео
Мужчина в нижнем белье устроил "снежные ванны" и попал на видео
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
В центре Киева вспыхнул пожар - столб огня видно за километр
В центре Киева вспыхнул пожар - столб огня видно за километр
Как наказали учительницу, которая избила шестиклассника
Как наказали учительницу, которая избила шестиклассника
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
4 Просмотров: 3276
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 540
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1935
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6228
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 891
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 216
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
понедельник, 18 января 2021 07:16

Судно пошло ко дну за 5 мин: спасенные из Arvin украинские моряки рассказали об аварии

  Комментировать
Судно пошло ко дну за 5 мин: спасенные из Arvin украинские моряки рассказали об аварии
Сухогруз Arvin затонул у берегов турецкой провинции Бартын. 5 украинских моряков спасли. Фото: Анадолу

Сухогруз Arvin, из которого спаслись 5 украинских моряков, затонул у берегов турецкой провинции Бартын примерно за 5 минут.

Из-за сложных погодных условий судно не двигалось по маршруту, а стояло на якоре, по словам спасенных моряков. Экипаж рассчитывал, что волны максимально будут достигать от 3,5 до 4 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крушение судна Крушение судна крах судна Крушения судна аварії судна "Арвин": моряк раскрыл причину аварии

"Ветер начал набирать силу с 11: 00-11: 30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали хруст, тогда было объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, отправили в 12:20. Судно затонуло быстро", - рассказали спасенные моряки, передает Укринформ.

Отмечается, что для некоторых моряков этот рейс был первым. Однако были и те, кто работал на этом судне уже несколько контрактов. К примеру, третий механик ходил на этом судне 7 лет.

Днем 17 января у побережья Черного моря на севере Турции затонул сухогруз Arvin, который направлялся в болгарский город Бургас. Один моряк погиб, пятеро еще ищут. По данным посольства Украины в Турции, спастись удалось одному российскому и пяти украинским морякам, в частности Геннадию Кравченко, Владиславу Затерци, Александру Перкаты, Виталию Мережко и Виталию Качнуру. Сейчас они находятся в государственной больнице города Бартын.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Судно пошло ко дну за 5 мин: спасенные из Arvin украинские моряки рассказали об аварии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения

В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 8 Просмотров: 22293
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 11115
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 10548
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 6 Просмотров: 10089
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой Просмотров: 9954
Происшествия
В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения
В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения
6
 Просмотров: 171
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 1170
Пожар в одесском отеле: полиция открыла уголовное производство
Пожар в одесском отеле: полиция открыла уголовное производство Просмотров: 90
В Киеве горела многоэтажка, есть пострадавшие
В Киеве горела многоэтажка, есть пострадавшие Просмотров: 207
Пожар в одесском отеле: полиция устанавливает обстоятельства
Пожар в одесском отеле: полиция устанавливает обстоятельства Просмотров: 126
Больше всего комментируют
8
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
8
ОРДЛО передадут украинских пленных
6
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
5
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
2
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
Голосов: 924
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть