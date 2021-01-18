Судно пошло ко дну за 5 мин: спасенные из Arvin украинские моряки рассказали об аварии

Сухогруз Arvin затонул у берегов турецкой провинции Бартын. 5 украинских моряков спасли. Фото: Анадолу

Сухогруз Arvin, из которого спаслись 5 украинских моряков, затонул у берегов турецкой провинции Бартын примерно за 5 минут.

Из-за сложных погодных условий судно не двигалось по маршруту, а стояло на якоре, по словам спасенных моряков. Экипаж рассчитывал, что волны максимально будут достигать от 3,5 до 4 м.

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"Ветер начал набирать силу с 11: 00-11: 30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали хруст, тогда было объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, отправили в 12:20. Судно затонуло быстро", - рассказали спасенные моряки, передает Укринформ.

Отмечается, что для некоторых моряков этот рейс был первым. Однако были и те, кто работал на этом судне уже несколько контрактов. К примеру, третий механик ходил на этом судне 7 лет.

Днем 17 января у побережья Черного моря на севере Турции затонул сухогруз Arvin, который направлялся в болгарский город Бургас. Один моряк погиб, пятеро еще ищут. По данным посольства Украины в Турции, спастись удалось одному российскому и пяти украинским морякам, в частности Геннадию Кравченко, Владиславу Затерци, Александру Перкаты, Виталию Мережко и Виталию Качнуру. Сейчас они находятся в государственной больнице города Бартын.