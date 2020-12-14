Судимый за изнасилование малолетней снова напал

В Днепропетровской области задержали 34-летнего жителя Каменского, которого подозревают в изнасиловании 22-летней женщины.

Напал с ножом на свою жертву в переходе 30 октября, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции сегодня, 14 декабря.

Автор: t.me/dkr_npu Установлено, что злоумышленник ранее судимый за за изнасилование несовершеннолетней

"Преступление совершено примерно в 19.30 в людном месте - переходе. Воспользовавшись отсутствием прохожих напал на жертву, держа в руках нож", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабитель изнасиловал прикованную к постели 74-летнюю женщину

Установлено, что злоумышленник ранее судимый за за изнасилование несовершеннолетней.

Автор: t.me/dkr_npu В Днепропетровской области задержали 34-летнего жителя Каменского, которого подозревают в изнасиловании 22-летней женщины

Продолжаются следственные действия. Проверяют причастность подозреваемого к совершению других преступлений, в том числе, на всей территории государства.

В Ровно задержали 26-летнего мужчину, который на ул. Соборной напал на 24-летнюю женщину. Женщина как раз разговаривала по телефону, когда злоумышленник схватил ее за шею и начал душить. Потерпевшая потеряла сознание. Очнулась за остановкой общественного транспорта, нападавший хотел ее изнасиловать и ей удалось отбиться.