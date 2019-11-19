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вторник, 19 ноября 2019 16:51

Судили мужчину, который избил Свидетелей Иеговы их же стендом

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Судили мужчину, который избил Свидетелей Иеговы их же стендом
Мужчину, избившего Свидетелей Иеговы судили в Калуше. Фото УП.

Калуський горрайонный суд вынес приговор мужчине, который избил Свидетелей Иеговы их же стендом.

Инцидент произошел 4 июля 2017-го в Калуше на ул. Б.Хмельницкого недалеко от магазина "Ваша Оселя". Там Свидетели Иеговы проповедовали учение Библии и распространяли религиозную литературу. Рядом стоял деревянный стенд, передает местное издание "Місто".

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Мужчина подошел к ним и начал говорить обидные слова. Затем схватил деревянный стенд и побил Свидетелей Иеговы.

Один из их получил синяки на теле.

В суде обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Стороны заключили соглашение на примирение.

Хулиган получил 100 часов общественных работ за преступление.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2450, которым предлагается разрешить украинцам менять отчество. Авторы документа - народные депутаты из фракции "Слуга народа", говорится на сайте Верховной Рады.

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