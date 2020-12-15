Судьи не хотят рассматривать дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыке

По делу о пытках и изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области на скамье подсудимых 5 полицейских. Фото: kv.npu.gov.ua

Дело об изнасиловании и пытках в Кагарлицком отделении полиции в Киевской области передали в Кагарлицкий суд. Разбирательство не начинается, поскольку трое из четырех судей заявили о самоотводе. Об отводе еще одного ходатайствовал прокурор. Подсудность должен определить Апелляционный суд Киева.

Представители обвинения и защиты считают, что дело должны рассматривать вне Кагарлыка из-за возможного конфликта интересов. В маленьком городке судьи могут быть в дружеских отношениях с обвиняемыми, пишет "НВ".

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Прокуроры сознательно затягивают рассмотрение дела. И ищут "удобный" суд, где можно будет "договориться", заявил один из адвокатов обвиняемых полицейских Виктор Чевгуз.

"Они собрали там всякой грязи, следствие было с обвинительным уклоном, предвзятое, поэтому будет то, что происходит с Переяславским делом по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова. Большинство доказательств будет признано недопустимым, полученными с нарушением закона", - уверен он.

По делу о пытках и изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области по результатам следствия на скамье подсудимых 5 полицейских. Это бывший начальник отделения и 4 его подчиненных. Дело передали в суд в начале декабря.