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Суд заключил соглашение с одним из фигурантов дела Гандзюк

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Суд заключил соглашение с одним из фигурантов дела Гандзюк
С Игорем Павловским заключили соглашение. Фото: УНІАН

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили факт заключения соглашения с фигурантом дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорем Павловским.

Прокурор Генеральной прокуратуры Виктория Калита сообщила об этом в здании Приморского райсуда Одессы, сообщает УНИАН.

О сути соглашения Калита отказалась говорить. Содержание документа озвучат в судебном заседании. Сообщила, что обвиняемый сотрудничает со следствием и дал показания.

Верховный суд изменил подсудность дела в связи с соответствующим ходатайством. Павловский перенес хирургическую операцию, после которой проживает в Одессе.

Ранее он проходил по делу как один из организаторов покушения. Сейчас его обвиняют по другой статье Уголовного кодекса Украины - укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления.

Адвокат отца убитой активистки Виктора Гандзюка Ольга Веретильник сообщила, что Виктор Гандзюк не является официальным потерпевшим по делу, которое передано в Одессу. Поэтому у них нет возможности ознакомиться с документами, в частности, с текстом соглашения Павловского с прокуратурой.

"Мы будем настаивать на том, чтобы нас признали потерпевшей стороной", - сказала она.

Завтра в Шевченковском суде Киева должно состояться заседание по другим уголовным производствам по убийству активистки, на которое должен появиться Павловский.

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Она надеется, что на заседание появится Павловский и ситуация прояснится.

Отец погибшей Виктор Гандзюк предположил, что процесс затягивают специально.

"Они надеются, что со временем на заседание перестанут приходить журналисты и активисты, а затем тайно все решат", - сказал он.

Подозреваемого в подготовке нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина задержали в одной из стран Европейского союза. Местные правоохранители его допросили, а затем отпустили, поскольку Служба безопасности Украины отказалась подавать документы на его экстрадицию. Об этом в Facebook сообщил адвокат председателя Херсонского облсовета Мангера Андрей Мурашкин.

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