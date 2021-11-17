Суд разрешил задержать антивакцинатора Стахива

Галицкий районный суд Львова разрешил задержать антивакцинатора Остапа Стахива.
Его подозревают в попытке захвата государственной власти, передает "Радио свобода".
Стахов не пришел на суд и меру пресечения ему не избрали.
Задержание должны разрешить медики. Его представитель в суде предоставил справку, что подозреваемый находится в больнице в Сваляве на Закарпатье.
"Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Остапа Стахива, но он не явился в суд. Подали ходатайство о задержании этого лица и доставке в суд для избрания ему меры пресечения. И это будем выполнять вместе с управлением СБУ", - сказал прокурор Львовской области Юрий Курач.
Избрание меры пресечения планируется провести 18 ноября. Если Стахива найдут и медики дадут разрешение.
Мужчине грозит от пяти до 10 лет заключения.
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву.
Его сеть пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве, сообщает пресс-центр СБУ.
Члены группировки призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, у них были российские кураторы.
Решают вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и привлечения к ответственности всех причастных.
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