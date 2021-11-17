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среда, 17 ноября 2021 15:53

Суд разрешил задержать антивакцинатора Стахива

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Суд разрешил задержать антивакцинатора Стахива
Стахиву грозит тюрьма. Фото: "Еспресо"

Галицкий районный суд Львова разрешил задержать антивакцинатора Остапа Стахива.

Его подозревают в попытке захвата государственной власти, передает "Радио свобода".

Стахов не пришел на суд и меру пресечения ему не избрали.

Задержание должны разрешить медики. Его представитель в суде предоставил справку, что подозреваемый находится в больнице в Сваляве на Закарпатье.

"Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Остапа Стахива, но он не явился в суд. Подали ходатайство о задержании этого лица и доставке в суд для избрания ему меры пресечения. И это будем выполнять вместе с управлением СБУ", - сказал прокурор Львовской области Юрий Курач.

Избрание меры пресечения планируется провести 18 ноября. Если Стахива найдут и медики дадут разрешение.

Мужчине грозит от пяти до 10 лет заключения.

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву.

Его сеть пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве, сообщает пресс-центр СБУ.

Члены группировки призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, у них были российские кураторы.

Решают вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и привлечения к ответственности всех причастных.

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Дата
17
ноября

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