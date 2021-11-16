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вторник, 16 ноября 2021 16:19

Антивакцинаторов в Украине финансировала РФ - СБУ провела ряд обысков
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву.

Его сеть пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве, сообщает пресс-центр СБУ.

Члены сообщества призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, у них есть российские кураторы.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву
Фото: СБУ
Его сеть пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве
Члены сообщества призвали к насильственному изменению конституционного строя
16 ноября СБУ провела спецоперации сразу в нескольких регионах

16 ноября СБУ провела спецоперации сразу в нескольких регионах.

"Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении. В распоряжении СБУ есть бесспорные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности. В том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах. Потом собирались создать на территории Украины свои территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой", - говорится в сообщении.

Во время обысков изъяли доказательства, указывающие на финансирование из РФ.

Источники "Украинской правды" сообщили, что речь идет об Остапе Стахиве и Михаиле Милостивом.

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В Украине и Молдове антивакцинаторы пришли на митинги с одинаковыми плакатами. На это обратил внимание Денис Казанский. В центре Киева вчера прошел митинг противников вакцинации. Они перекрывали улицы в правительственном квартале.

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Дата
16
ноября

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