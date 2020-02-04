Суд принял решение в отношении Юлии Кузьменко

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей на два месяца детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Фото: lb.ua

Сегодня, 4 февраля, Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для детского хирурга Юлии Кузьменко. Ее подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Кузьменко будет находиться в следственном изоляторе до 7 апреля.

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Адвокат попросил суд изменить ей меру пресечения на домашний арест, поскольку его клиентка работает со следствием и ее поведение и характеристика свидетельствуют о том, что риска ее побега нет.

Сама Кузьменко снова повторила, что не знала Шеремета, а о его убийстве узнала из СМИ.

Также сегодня суд пересмотрит меры пресечения для двух других подозреваемых - Андрея Антоненко и Яны Дугарь, истекающие 8 февраля. Антоненко 2 месяца также находится в СИЗО. А Дугарь сначала была под домашним арестом, который суд измененил на ночной домашний арест.

Досудебное следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили еще на 2 месяца - до апреля 2020 года. Такое решение принял Офис генерального прокурора.