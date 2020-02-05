Суд принял решение в отношении Антоненко

Музыканта Андрея Антоненко оставили под стражей на 2 месяца. Фото - hromadske.ua

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко оставили под стражей еще на 2 месяца. Такое решение вынес Печерский райсуд Киева 5 февраля.

На такой мере пресечения настаивали прокуроры, поскольку срок досудебного следствия продлили до апреля и необходимо еще провести ряд следственных действий.

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В свою очередь, адвокаты отметили необоснованность подозрения и заявили, что риски не доказаны и их подзащитный не собирается бежать. Ходатайствовали об отводе судьи, но им отказали.

Десяток людей хотели взять Антоненко на поруки, но суд поддержал обвинителей.

Досудебное следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили еще на 2 месяца - до апреля 2020 года. Такое решение принял Офис генерального прокурора.