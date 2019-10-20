Суд посадил капитана, по вине которого погибли люди

Кнышов будет сидеть год. Фото: "5 канал"

Сул вынес приговор капитану катера "Иволга", который потерпел крушение у Затоки 17 октября 2015.

Александра Кнышова Суворовский районный суд Одессы приговорил к 9 годам заключения, сообщает OD-news.

Капитан был единственным фигурантом по этому делу. Следствие установило, что катер был перегружен пассажирами. На рассчитанном на 12 пассажиров судне было 44 человека. Капитан не обеспечил всех своих пассажиров спасательными жилетами.

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Согласно закону Савченко, согласно которому 4 года в СИЗО равны 8 лет колонии, Александр Кнышов проведет в тюрьме всего год. Суд частично возместил иски по возмещению материального ущерба на сумму свыше 2 млн грн.

У поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области затонул прогулочный катер "Иволга" 17 октября 2015 года. Возвращался в порт после рыбалки на Днестровской банке. В километре от берега перевернулся. 17 человек погибли, 22 - спасли.