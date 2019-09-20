Суд над "минером" моста Метро: когда объявят решение

В Днепровском районном суде Киева выбирают меру пресечения Алексею Бельку, который угрожал взорвать столичный мост Метро. Фото - Facebook Надежды Максимец

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения относительно меры пресечения Алексею Белько. Он угрожал взорвать в Киеве мост Метро.

Три человека выразили желание взять на поруки подозреваемого. Среди поручителей - Народный депутат Украины Яна Зинкевич, представитель главы МВД Авакова Андрей Тарасов и командир спецподразделения КОРД Николай Путий. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Прокурор выступил против поруки, обосновывая тем, что ни один из поручителей лично незнаком с подозреваемым и не может обеспечить устранение рисков совершения им новых преступлений. При этом сам подозреваемый не имеет постоянного места жительства, работы и близких друзей", - рассказала пресс-секретарь.

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Яна Зинкевич предложила за свой счет арендовать ему жилье. Представитель Авакова и командир спецподразделения КОРД не взяли на себя такие обязательства, ссылаясь на то, что это уже сделала Зинкевич.

Однако на вопрос прокурора, где подозреваемый будет ночевать этой ночью, если суд его выпустит, ответа не было.

Свое решение относительно меры пресечения задержанному суд объявит сегодня около 18:00.

18 сентября движение на мосту Метро в Киеве заблокировал злоумышленник. Он расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост. Полиция на 4 часа перекрыла движение автомобилей и поездов метро по мосту. Злоумышленника задержали. Им оказался бывший участник АТО, 42-летний Алексей Белько, выходец из аннексированного Крыма.