Суд арестовал имущество бывшего командующего Нацгвардии

 
Ексклюзивы
1/5
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 1917
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1062
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 468
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6444
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 6714
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2196
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3582
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4446
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4824
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2340
Фото
Все фото
4
6
4
4
5
Ветер повалил деревья по всему городу
Ветер повалил деревья по всему городу
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
Чиновников мэрии поймали на взятке
Чиновников мэрии поймали на взятке
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Видео
Все видео
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Горит "Кузница на Рыбальском"
Горит "Кузница на Рыбальском"
Пьяный подросток упал с крыши многоэтажки
Пьяный подросток упал с крыши многоэтажки
Пьяный таксист носился по тротуару
Пьяный таксист носился по тротуару
"Разбивают головы и добавляют сроки": показали кадры из мятежной колонии в Одессе
"Разбивают головы и добавляют сроки": показали кадры из мятежной колонии в Одессе
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 162
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 1917
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 11727
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2196
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 702
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1665
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
четверг, 30 мая 2019 10:38

Суд арестовал имущество бывшего командующего Нацгвардии

  Комментировать
Суд арестовал имущество бывшего командующего Нацгвардии
Соломенский районный суд Киева арестовал имущество экс-командующего Нацгвардих Аллерова. Фото с открытых источников.

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Его подозревают в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным.

Аллеров вышел из СИЗО под залог 4,8 млн гривен, передает издание Украинские новости.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров", - заявила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто и зачем занимается псевдоминированиями

По ее словам, решение об аресте имущества Аллерова были вынесены 21 и 22 мая.

При этом, она не сообщила, какое именно имущество Аллерова арестовано. Пресс-секретарь отметила, что это закрытая информация.

Однако в Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали что суд арестовал автомобили Аллерова и его семьи, а также недвижимость - квартиры.

Вчера около 15.00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б.М.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд арестовал имущество бывшего командующего Нацгвардии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

В подземном переходе удушились люди

Чем закончилась история о черной кассе Партии регионов

Саакашвили получил должность

Патрульные полицейские пересели на катера

5 действенных способов от пивного живота

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 47902
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 32680
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 26902
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 18882
Коломойский сказал, кто заменит Супрун
Коломойский сказал, кто заменит Супрун 1 Просмотров: 13996
Происшествия
Обещал сжечь заживо: мужчина приковал к себе операторку игровых автоматов
Обещал сжечь заживо: мужчина приковал к себе операторку игровых автоматов Просмотров: 72
Как наказали мужчину, который вынес бюллетень с участка
Как наказали мужчину, который вынес бюллетень с участка Просмотров: 108
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
 Просмотров: 153
На месте падения вертолета нашли двух погибших
На месте падения вертолета нашли двух погибших Просмотров: 144
Старшеклассницы избили 2 школьницы
Старшеклассницы избили 2 школьницы Просмотров: 279
Больше всего комментируют
12
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
4
Турчинов ответил на реваншистскую атаку Шуфрича
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
3
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
Голосов: 670
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua