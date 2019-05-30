Суд арестовал имущество бывшего командующего Нацгвардии

Соломенский районный суд Киева арестовал имущество экс-командующего Нацгвардих Аллерова. Фото с открытых источников.

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Его подозревают в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным.

Аллеров вышел из СИЗО под залог 4,8 млн гривен, передает издание Украинские новости.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров", - заявила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

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По ее словам, решение об аресте имущества Аллерова были вынесены 21 и 22 мая.

При этом, она не сообщила, какое именно имущество Аллерова арестовано. Пресс-секретарь отметила, что это закрытая информация.

Однако в Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали что суд арестовал автомобили Аллерова и его семьи, а также недвижимость - квартиры.

Вчера около 15.00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б.М.