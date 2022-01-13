Суд арестовал 100% акций завода "Большевик"

Арестовали 100% акций завода "Большевик" Фото: УНИАН

Суд по ходатайству Государственного бюро расследований арестовал 100% акций Первого киевского машиностроительного завода, известного как "Большевик". Арест на активы наложили в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами Фонда госимущества Украины во время приватизации "Большевика".

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

"11 января следственный судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100 процентов уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода для сохранения указанного вещественного доказательства", - отметили в ДБР.

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Согласно данным экспертизы, отчет об оценке имущества, который был использован для определения стоимости акций завода, не отвечает требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на правдивости такой оценки.

"Следователи ДБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода по государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

27 октября "Большевик" был продан на аукционе за 1,429 млрд грн. В торгах победил "Дженерал Коммерс". Компания занимается неспециализированной оптовой торговлей. Ее связывают с предпринимателями Василием Хмельницким, Андреем Ивановым и Алексеем Барановым. В ноябре 2021-го глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко написал заявление об отставке. Верховная Рада назначила Сенниченко на эту должность в сентябре 2019 года. По данным СМИ, причиной стала приватизация киевского завода "Большевик". Согласно оценке инвесткомпании Concorde Capital, реальная рыночная цена завода "Большевик" составляет не менее 4 млрд грн.