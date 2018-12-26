Студент совершил самоубийство в общежитии

В Новой Каховке Херсонской области обнаружили тело 18-летнего студента местного техникума.
Парень повесился в своей комнате общежития, сообщает "Новий день".
Инцидент произошел в общежитии приборостроительного техникума во время праздничных выходных. Молодой человек вместе с друзьями поужинал в столовой, а потом пошел в свою комнату. Его соседи по общежитию уже разъехались на каникулы, и он остался один.
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Через некоторое время ему начали звонить ребята, проживающих в том же общежитии. Потом они пришли к его комнате и через закрытую дверь услышали, как играет мелодия на телефоне. К вечеру в общежитии забеспокоились и открыли дверь. Студента обнаружили повешенным.
Знакомые погибшего и преподаватели шокированы из-за произошедшего. Рассказали, что парень был замкнутым, своими переживаниями особо не делился, но признаков депрессии у него не было.
Как сообщили в полиции, предсмертной записки у тела они не обнаружили, так же как и следов насильственной смерти. На данный момент пытаются выяснить, что толкнуло совсем юного парня на такой решительный шаг.
Директор департамента образования и науки Херсонской облгосадминистрации Евгений Криницкий сообщил, что у студента были проблемы в семье. В учебном заведении, где учился парень, от комментариев воздержались.
"По предварительным данным, проблем с учебой у студента не было, а вот проблемы в семье были. И из-за них переживал юноша. Возможно, это и могло вызвать депрессию", - рассказал Криницкий и добавил, что в техникум направят комиссию, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
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