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среда, 26 декабря 2018 17:50

Студент совершил самоубийство в общежитии

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Студент совершил самоубийство в общежитии
Знакомые погибшего и преподаватели в шоке от произошедшего. Фото: www.rbc.ua

В Новой Каховке Херсонской области обнаружили тело 18-летнего студента местного техникума.

Парень повесился в своей комнате общежития, сообщает "Новий день".

Инцидент произошел в общежитии приборостроительного техникума во время праздничных выходных. Молодой человек вместе с друзьями поужинал в столовой, а потом пошел в свою комнату. Его соседи по общежитию уже разъехались на каникулы, и он остался один.

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Через некоторое время ему начали звонить ребята, проживающих в том же общежитии. Потом они пришли к его комнате и через закрытую дверь услышали, как играет мелодия на телефоне. К вечеру в общежитии забеспокоились и открыли дверь. Студента обнаружили повешенным.
Знакомые погибшего и преподаватели шокированы из-за произошедшего. Рассказали, что парень был замкнутым, своими переживаниями особо не делился, но признаков депрессии у него не было.

Как сообщили в полиции, предсмертной записки у тела они не обнаружили, так же как и следов насильственной смерти. На данный момент пытаются выяснить, что толкнуло совсем юного парня на такой решительный шаг.

Директор департамента образования и науки Херсонской облгосадминистрации Евгений Криницкий сообщил, что у студента были проблемы в семье. В учебном заведении, где учился парень, от комментариев воздержались.

"По предварительным данным, проблем с учебой у студента не было, а вот проблемы в семье были. И из-за них переживал юноша. Возможно, это и могло вызвать депрессию", - рассказал Криницкий и добавил, что в техникум направят комиссию, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

В городе Гнивань Винницкой области нашли мертвым работника полиции.

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