Студент продавал данные 20 млн украинцев

Подозреваемому грозит пять лет тюрьмы. Фото: Pexels

19-летний студент пытался продать базу данных более 20 млн граждан Украины.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.

"19-летний житель Киева, студент одного из высших учебных заведений, создал бот в мессенджере для продажи конфиденциальной и другой информации с ограниченным доступом, в том числе персональных данных граждан Украины. Доступ к боту стоил $1 в день или $4 за 20 попыток поиска данных относительно конкретных лиц. Оплату фигурант получал на криптокошелек", - говорится в сообщении.

Злоумышленник разрабатывал механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта. Фото брал из открытых источников.

Студент имел базы данных 20 млн граждан. Покупал их на тематических форумах хакеров.

Полицейские произвели обыск в жилье студента. Забрали компьютерную технику и мобильные телефоны.

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Базы данных скомпонованы в период 2014-2019 года. Эти базы содержали даты рождения, фамилии, имена и отчества, серии и номера паспортов, индивидуальные налоговые номера налогоплательщиков и номера телефонов, фото.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Украинцам стали поступать письма из официальных адресов судебной власти. Но это новая кибератака, начавшаяся 13-14 января. По ссылкам в письме загружается вредоносное программное обеспечение (вирус), сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.