Студент погиб во время экскурсии

На территории Таракановского форта погиб студент. Фото: Википедия

20-летний студент погиб на территории Таракановского форта, который находится в Дубенском районе Ровенской области.

Трое ровенских студентов приехали в село Тараканов, чтобы побывать в памятке XIX века - фортификационном сооружении. Пошли туда, когда уже стемнело. Один парень не заметил окончания опорной стены и, ступив вперед, упал с высоты около 10 метров на каменные остатки здания, сообщает "Волынь".

От полученных травм он сразу скончался. Товарищи вытащили тело из ямы. Спасатели на носилках доставили в карету "скорой" помощи. Но врачи лишь констатировали смерть.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыли уголовное дело об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

28 февраля в Киеве по адресу улица Миропольская, 25 возле дома обнаружили 20-летнего мужчину. Это произошло в 7.40. Погибший - рядовой Нацгвардии. При себе имел документы. Жил в этом 16-этажном доме на четвертом этаже и, вероятно, выпал из окна. Но правоохранители сомневаются, что выпал с 4 этажа, потому что тело было очень деформированное. Возможно, с большей высоты. При падении оборвал электрические провода.