Студент написал записку и выбросился с 6-го этажа

 
Ексклюзивы
1/5
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2097
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 243
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1026
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 504
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2898
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11223
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2187
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5193
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2403
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
3
8
7
3
4
Выехал на встречную полосу и столкнулся: авария унесла жизнь мужчины
Выехал на встречную полосу и столкнулся: авария унесла жизнь мужчины
Парень на отцовском &quot;Мерсе&quot; гонял по Киеву на большой скорости
Парень на отцовском "Мерсе" гонял по Киеву на большой скорости
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
На границе с Польшей конфисковали крупнейшую за год партию янтаря
На границе с Польшей конфисковали крупнейшую за год партию янтаря
Такси с пассажирами протаранило электриков
Такси с пассажирами протаранило электриков
Видео
Все видео
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Просмотров: 243
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1026
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2502
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10863
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2781
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 684
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
понедельник, 16 декабря 2019 14:43

Студент написал записку и выбросился с 6-го этажа

  Комментировать
Студент написал записку и выбросился с 6-го этажа
В Полтаве студент аграрної академії выбросился из окна общежития. Фото: golosgromadu.info

В Полтаве 19-летний студент аграрной академии выбросился с шестого этажа общежития.

Об этом рассказал руководитель отдела связей с общественностью главного управления нацполиции в Полтавськой области Юрий Сулаев.

Трагедия произошла 15 декабря около 18:30 на территории студгородка, где расположено общежитие учебного заведения. Предварительно оставив прощальную записку, парень выпрыгнул из окна шестого этажа.

На место происшествия свидетели вызвали "скорую помощь". У пострадавшего диагностировали множественные телесные повреждения: перелом позвоночника, лодыжки и левого предплечья, закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в реанимационное отделение городской клинической больницы №1. Сообщают, що потрадавший находится в сознании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задохнулись автомобильными газами: нашли мертвыми парня и несовершеннолетнюю девушку

Врач экстренной медицинской помощи сообщил о происшествии в полицию.

По факту попытки 13-летнего студента свести счеты с жизнью в полиции открыли уголовное производство. Следователи разбираться, кто мог доказать парня к самоубийству. Ранее он не совершал подобных действий и не заявлял о своих намерениях.

Полковник Сулаев отметил, что содержание прощальной щапискы не связан с обучением в аграрной академии и отношениями с товарищами по учебе.

В Киеве молодая мать выпрыгнула из окна многоэтажки. Трагедия произошла на проспекте Лобановского. Вызов на линию экстренных служб поступил около 3:50.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Студент написал записку и выбросился с 6-го этажа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Не могла родить - император бросил жену

"Милану" исполнилось 120 лет

Выступление священника вызвало революцию

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 204191
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 54209
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 25659
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 15634
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
 Просмотров: 7263
Происшествия
Бизнесмену прикрепили гранату к двери
Бизнесмену прикрепили гранату к двери Просмотров: 162
Выехал на встречную полосу и столкнулся: авария унесла жизнь мужчины
Выехал на встречную полосу и столкнулся: авария унесла жизнь мужчины
3
 Просмотров: 504
В "Слуге народа" отреагировали на избиение депутата Ананченко
В "Слуге народа" отреагировали на избиение депутата Ананченко 1 Просмотров: 243
Парень на отцовском "Мерсе" гонял по Киеву на большой скорости
Парень на отцовском "Мерсе" гонял по Киеву на большой скорости
8
 1 Просмотров: 1863
Мужчина натравил собак на прохожего за замечание одеть им намордники
Мужчина натравил собак на прохожего за замечание одеть им намордники 1 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
13
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
12
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
3
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
2
"Слуга народа" вбухает 1 млн грн на корпоратив. Сети говорят, что значительно больше
Голосов: 32
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua