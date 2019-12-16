Студент написал записку и выбросился с 6-го этажа

В Полтаве студент аграрної академії выбросился из окна общежития. Фото: golosgromadu.info

В Полтаве 19-летний студент аграрной академии выбросился с шестого этажа общежития.

Об этом рассказал руководитель отдела связей с общественностью главного управления нацполиции в Полтавськой области Юрий Сулаев.

Трагедия произошла 15 декабря около 18:30 на территории студгородка, где расположено общежитие учебного заведения. Предварительно оставив прощальную записку, парень выпрыгнул из окна шестого этажа.

На место происшествия свидетели вызвали "скорую помощь". У пострадавшего диагностировали множественные телесные повреждения: перелом позвоночника, лодыжки и левого предплечья, закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в реанимационное отделение городской клинической больницы №1. Сообщают, що потрадавший находится в сознании.

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Врач экстренной медицинской помощи сообщил о происшествии в полицию.

По факту попытки 13-летнего студента свести счеты с жизнью в полиции открыли уголовное производство. Следователи разбираться, кто мог доказать парня к самоубийству. Ранее он не совершал подобных действий и не заявлял о своих намерениях.

Полковник Сулаев отметил, что содержание прощальной щапискы не связан с обучением в аграрной академии и отношениями с товарищами по учебе.

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