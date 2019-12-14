Молодая женщина выпрыгнула из окна многоэтажки

В Киеве женщина выпрыгнула с 10-го этажа. Фото: Inform

В Киеве молодая мать выпрыгнула из окна многоэтажки.

Трагедия произошла на проспекте Лобановского. Вызов на линию экстренных служб поступил около 3:50, передает Информатор.

Женщина выпрыгнула из окна квартиры на десятом этаже. Что именно стало причиной такого поступка - неизвестно. У погибшей остался маленький ребенок.

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На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности трагедии выясняются.

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