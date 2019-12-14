Молодая женщина выпрыгнула из окна многоэтажки

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 189
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 864
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 468
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2781
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 9495
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2106
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5067
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2304
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
10
10
10
3
6
Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область
Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Во Львове активисты штурмовали райсовет с требованием проверить работу журналистов
Во Львове активисты штурмовали райсовет с требованием проверить работу журналистов
Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто
Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто
В России горит завод. Есть угроза взрывов
В России горит завод. Есть угроза взрывов
Видео
Все видео
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 864
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2250
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10647
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2718
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2862
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 90
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
суббота, 14 декабря 2019 19:11

Молодая женщина выпрыгнула из окна многоэтажки

  Комментировать
Молодая женщина выпрыгнула из окна многоэтажки
В Киеве женщина выпрыгнула с 10-го этажа. Фото: Inform

В Киеве молодая мать выпрыгнула из окна многоэтажки.

Трагедия произошла на проспекте Лобановского. Вызов на линию экстренных служб поступил около 3:50, передает Информатор.

Женщина выпрыгнула из окна квартиры на десятом этаже. Что именно стало причиной такого поступка - неизвестно. У погибшей остался маленький ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школьник выбросился из окна 9-го этажа

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности трагедии выясняются.

68-летний дворник повесился на территории школы в Черновцах. Решился на такой шаг из-за долгов за коммунальные услуги. Его тело на дверях учебного заведения нашел 9-классник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Молодая женщина выпрыгнула из окна многоэтажки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Годовщина Православной церкви Украины: назвали подробности празднования

Пленных закапывали живьем или переезжали танками

Создали марку Maserati

Самое читаемое
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 21835
Субсидия &quot;на руки&quot;: что изменится с января 2020-го
Субсидия "на руки": что изменится с января 2020-го 2 Просмотров: 16740
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16
 Просмотров: 8685
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
10
 Просмотров: 8388
Гороскоп на пятницу, 13-ое: астролог поразила прогнозом
Гороскоп на пятницу, 13-ое: астролог поразила прогнозом
 Просмотров: 5220
Происшествия
Трубопровод алкоголя: контрабандисты придумали уникальный способ заработка
Трубопровод алкоголя: контрабандисты придумали уникальный способ заработка Просмотров: 567
Родители оставили 1-летнего мальчика одного в подъезде
Родители оставили 1-летнего мальчика одного в подъезде Просмотров: 711
Стреляли, пытались применить светошумовые гранаты задержали дерзких грабителей
Стреляли, пытались применить светошумовые гранаты задержали дерзких грабителей Просмотров: 576
Школьник выбросился из окна 9-го этажа
Школьник выбросился из окна 9-го этажа Просмотров: 1998
Полицейские потушили пожар на заправке
Полицейские потушили пожар на заправке Просмотров: 126
Больше всего комментируют
7
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
4
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
2
Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой
2
Всё законно и правильно: эксперты о строительстве в Протасовом яру
2
Я готов 100 раз пожать руку Путину - Зеленский
Голосов: 946
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua