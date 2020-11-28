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суббота, 28 ноября 2020 13:42

Стреляли возле кафе, которое работало несмотря на локдаун. Есть раненые
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В Днепре возле кафе, работавшее несмотря на локдаун, произошла драка со стрельбой. Есть раненые
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
В Днепре возле кафе, работавшее несмотря на локдаун, произошла драка со стрельбой. Есть раненые
В Днепре возле кафе, работавшее несмотря на локдаун, произошла драка со стрельбой. Есть раненые

28 ноября около 5.00 в Днепре возле кафе произошла драка со стрельбой.

В результате 37-летний охранник заведения получил огнестрельные ранения, еще 3 посетителя - ножевые, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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"Заведение, несмотря на карантин, работало ночью по предварительной договоренности с администрацией. Пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь. Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка", - сообщили в МВД.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства.

В ресторане Biani Champagneria на улице Ярослава Мудрого в Харькове произошла перестрелка. Агрессивно настроенный 37-летний мужчина совершил девять выстрелов в сторону гостей заведения. В ответ получил ножевые ранения и скончался в результате кровопотери. Подозреваемого в убийстве задержали. А владельца ресторана, где произошло убийство, обвиняют в нарушении карантинных ограничений.

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Дата
28
ноября

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