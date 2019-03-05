Стреляли в голову и грудь: рассказали об убийстве предпринимателя

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Черкасского бизнесмена застрелили не в квартире, а в подъезде дома, где он проживал.

Преступление было совершено утром, когда 39-летний основатель предприятия "Золото полей 2017" вместе со своей гражданской женой вышли из квартиры и спускались по лестнице, пишет УНН.

Между 6 и 5 этажами к ним подбежал неизвестный мужчина и сделал несколько выстрелов в бизнесмена. В результате чего тот получил несколько огнестрельных ранений в голову и грудь. Женщина ранений не получила.

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На месте преступления было изъято 5 гильз и 2 пули.

Полиция начала досудебное расследование по факту умышленного убийства. Подозреваемый, мужчина на вид 30-35 лет, объявлен в розыск.

В микрорайоне "Таможня" в Черкассах убили предпринимателя 39-летнего Владимира Сотникова 4 марта. Мужчина занимался аграрным бизнесом. Ранее сообщалось о попытке рейдерского захвата его земель на Жашковщине.