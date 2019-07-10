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среда, 10 июля 2019 18:42

Стреляла женщина: новая информация о стрельбе в Сумах
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В Сумах женщина устроила стрельбу в одной из офисов. Ранены 15-летняя девушка и ее отец
Фото: 0542.ua
В Сумах женщина устроила стрельбу в одной из офисов. Ранены 15-летняя девушка и ее отец
В Сумах женщина устроила стрельбу в одной из офисов. Ранены 15-летняя девушка и ее отец
В Сумах женщина устроила стрельбу в одной из офисов. Ранены 15-летняя девушка и ее отец

Стрельбу в одном из офисов по ул. Терезова в Сумах устроила женщина.

Предварительно установлено, что злоумышленница стреляла из травматического оружия, рассказали в отделе коммуникации областной полиции. Что стало мотивом - пока не сообщается.

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"По предварительной информации, в один из офисов зашла женщина и сделала стрельбу. В результате ранения получили 15-летняя девочка и ее отец, 56 лет. Пострадавших доставили в больницу. Личность женщины устанавливается", - отметили в отделе коммуникации.

Дело расследуют как "покушение на убийство". Женщину-стрелка ищут.

Стрельба произошла около 13:35 сегодня, 10 июля. Мужчина получил ранение в руку. 15-летняя девочка в более тяжелом состоянии. Их госпитализировали в больницу.

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Дата
10
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