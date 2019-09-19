Стрелял в воздух и сбил беспилотник: новые подробности и фото задержания минера моста Метро

Фото: facebook.com/artem.shevchenko

В полиции поделились подробностями спецоперации по обезвреживанию военного Алексея Белько, который хотел взорвать мост Метро в Киеве.

Мужчина является профессиональным стрелком, рассказал директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Открывал огонь в воздух. Попал в полицейский дрон, который упал в реку", - рассказал Шевченко.

В полиции опасались, чтобы злоумышленник не начал движение в направлении левого берега к жилым кварталам, где возникла бы угроза киевлянам.

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"Командовал операцией начальник полиции Киева генерал Андрей Крищенко. Учитывая неудачные попытки начать содержательные переговоры и, очевидно, неадекватное состояние подозреваемого, приближение темного времени суток, когда операция существенно бы усложнилась, было принято решение начать штурмовые действия. Две группы "Корпуса оперативно-внезапного действия" Национальной полиции Украины под прикрытием БТРа с украинским флагом и бронемашины приблизились к подозреваемому и заставили его выйти из машины и лечь на дорогу. Задержали мужчину без единого выстрела", - добавил Шевченко.

На месте событий обнаружили тубус от гранатомета и охотничье оружие.

Алексей Белько, который захватил столичный мост Метро, ​​требовал встречи со своей девушкой. Об этом злоумышленник заявил во время переговоров с правоохранителями.