Стрелял в птицу: подробности ранения 12-летнего парня лесником

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В 12-летнего парня в селе с. Пятки Чудновского района Житомирской области стрелял работник государственного предприятия "Житомирское лесное хозяйство".

Мужчина из незарегистрированного нарезного оружия ТОЗ калибра 5.6 мм выстрелил в птицу. Но пуля попала в несовершеннолетнего соседа, который в то время находился на крыше своего дома, сообщили в Государственном бюро расследований.

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Лесник в содеянном сознался. Его обвиняют в покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка и могут посадить на 15 лет или пожизненно.

Днем 12 июня во Чудновском районе Житомирской области 50-летний мужчина выстрелил в спину 12-летнему парню. Его прооперировали, жизни пострадавшего ничего не угрожает.