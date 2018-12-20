Стрелял в лицо: подробности покушения на предпринимателя

В Соломенском районе столицы неизвестный стрелял в частного предпринимателя. Это произошло, когда мужчина вышел из офиса и сел в свой автомобиль Toyota Sequoia.
Неизвестный злоумышленник подошел к автомобилю и выстрелил в лицо бизнесмена, после чего скрылся в неизвестном направлении, сообщили в полиции.
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Предприниматель не только остался жив, но и добрался до больницы. Получил ранения левой щеки, перелом нижней челюсти и повреждения языка.
Полиция обнаружила в автомобиле пулю калибра 9 мм. Открыто уголовное производство по факту покушения на убийство. Преступника ищут.
У столичного предпринимателя стреляли вечером 19 декабря. Одна из основных версий покушения - бизнес-конфликт.
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