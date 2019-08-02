Стрелец из заправки под Одессой совершил второе нападение

Под Одессой неизвестный с ружьем совершил второе за день нападение. Фото - Думская

В селе Нерубайское Беляевского района Одесской области неизвестный стрелок совершил второе нападение. Он ограбил отделение "Новой почты".

Объявлен план "Сирена", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Вооруженный ружьем неизвестный напал на отделение "Новой почты". Выстрелил в потолок, заставив сотрудницу отделения отдать ему дневную выручку. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Вооруженного нападавшего разыскивают.

Утром этот же человек на трассе Одесса-Киев в районе села Нерубайское расстрелял в автомобиле водителя Mitsubishi. Инцидент произошел на автозаправочной станции. Водитель иномарки получил ранение.