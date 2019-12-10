Стрельбе в больнице Чехии: появились подробности о нападавшем

Виновного в стрельбе в чешской больнице нашли с простреленной головой. Фото: stars24.cz

Мужчина, которого обоснованно подозревают в стрельбе в чешской больницы, совершил самоубийство до приезда полиции. Причина стрельбы в том, что он считал себя тяжелобольным, которому отказывают в лечении.

"42-летний мужчина застрелил себя в голову перед приездом полиции, он мертв. Мы благодарим общественности за сотрудничество и помощь в патрулировании", - сообщили в пресс-службе чешской полиции.

Ранее пресс-служба сообщала, что полиция установила и отследила транспортное средство Renault Laguna 9T57401, на котором стрелок скрылся с места происшествия. Однако, когда правоохранители добрались до транспортного средства, внутри обнаружили тело мужчины с простреленной головой.

В сети появилась информация, что причиной поступка 42-летнего мужчины стал его эмоциональное состояние.

"Он взял себе в голову, что он серьезно болен и что никто не хочет его лечить. Он приходил повсюду. Он не пошел на работу в прошлом месяце, он был отпущен, он пришел 14 дней назад, и сказал, что находился на больничном", - сказал в комментарии СМИ Алеш Зигула, директор компании, где работал стрелок.

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Чешское издание domaci.ihned.cz приводит рассказ директора больницы Иржи Гавланта. По его словам, около 7:19 утра в зале ожидания травматологической поликлиники один из мужчин без предупреждения открыл стрельбу из собственного незарегистрированного пистолета.

Пули получили девять человек. Из них семь уже умерли. За жизнь еще двух борются врачи: один человек в коме, одному сделали тяжелую операцию.

Все раненые - пациенты больницы. Из персонала никто не пострадал.

"У меня есть информация, что это были люди из приемной. К счастью, людей было не так много. Мужчина, как сообщается, стрелял близко, Якобы в голову, на шею, так что это катастрофа", - прокомментировал стрельбу в больнице Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на чешский телевидении.