Стрельба за землю: новые подробности

На Николаевщине произошла стрельба в результате земельного конфликта. Есть раненые. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

На Николаевщине расследуют обстоятельства стрельбы в поле возле села Новоингулка.

Установлено, что конфликт возник между двумя группами людей. Пострадали двое: 30-летний и 53-летний с обеих сторон конфликта. Пострадавшие доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Конфликт произошел из-за спорных земельных вопросов между двумя группами граждан, в ходе которого началась стрельба. Полицейские изъяли оружие – карабин", – сказано в сообщении.

Дело расследуют как хулиганство и незаконное обращение с оружием. Виновникам грозит до семи лет тюрьмы.

В селе Новоингулка на Николаевщине произошла стрельба 13 мая около 21:30. Ранения получили два человека. В силу была введена специальная полицейская операция.