Стрельба в Сумах: задержали киллера и заказчика убийства предпринимателя с дочерью

Фото: su.npu.gov.ua

В Сумах задержали 19-летнюю женщину, которая стреляла в 56-летнего предпринимателя и его 15-летнюю дочь.

Заказал убийство 28-летний сын потерпевшего. Исполнительницу нашел через знакомых. За "работу" пообещал "50 тыс. грн. Мотив связан с семейным бизнесом. Таким образом хотел устранить отца-конкурента и сводную сестру. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сообщил заместитель начальника ГУНП области Олег Григоров.

"Исполнительница - жительница одного из сел Сумского района. Заказчик дал ей травматический пистолет, переделанный под боевой. Подготовка к убийству длилась не меньше месяца. Мужчина учил ее стрелять за городом. В день совершения преступления, чтобы не узнали, надела на себя темную одежду, очки и кепку. Своих жертв подстерегла в офисе", - рассказал Олег Григоров.

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После неудачного покушения женщина пыталась уничтожить все следы. В том числе оружие. Пистолет она утопила в реке. Но его нашли.

Исполнительнице сегодня, 12 июля, уже избрали меру пресечения - содержание под стражей. В ближайшее время суд примет решение и в отношении мужчины. Обоим грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Пострадавшие в больнице. Их жизнь вне опасности.

Стрельба произошла около 13:35 10 июля в одном из офисов на переулке. Терезова в Сумах. Мужчина получил ранение в руку. 15-летняя девочка в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в больницу.