Стрельба в поле: открылись новые факты

На Николаевщине произошла стрельба. Есть раненые. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Сообщили новые подробности стрельбы, которая произошла в поле возле с. Новоингулка на Николаевщине.

30-летний мужчина с угрозами отобрал мобильный телефон одного из участников конфликта. После этого несколько раз выстрелил в еще у одного участника конфликта, ранив ему бедро. И сам был ранен. Таковы предварительные выводы следствия сегодня, 21 мая, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Стрелок действовал по предварительному сговору с неустановленным пока лицом", - говорят в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Селяне пострелялись за землю: первые подробности

Мужчину подозревают в разбое и покушении на убийство. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 227 тыс. грн залога.

Досудебное расследование продолжается, полицейские разыскивают всех причастных к стрельбе.

В селе Новоингулка на Николаевщине произошла перестрелка 13 мая примерно в 21:30. Тогда сообщалось, что конфликт произошел из-за противоречивых земельных вопросов между двумя группами граждан. Полицейские изъяли оружие - карабин. Пострадавших двое: 30-летний и 53-летний с обеих сторон конфликта. Их доставили в больницу с огнестрельными ранениями в ноги.