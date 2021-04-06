Стрельба в поезде на Харьковщине: показали фото с места происшествия

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О стрельбе в купе поезда Константиновка - Киев заявил проводник.

В купе находились 2 военнослужащих фельдъегерской службы. Поезд пришлось остановить на станции Красноград в Харьковской области, сообщили в департаменте Корпуса оперативно-внезапного действия Нацполиции.

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"Около 5:00 бойцы спецподразделения КОВД штурмовали купе и задержали двух военнослужащих. Во время штурма, по предварительной информации, работники фельдъегерской службы не оказывали вооруженного сопротивления", - рассказали силовики.

Продолжаются неотложные следственные действия. Военнослужащих доставили в Красноградский отдел полиции. Их вещи остались в купе, там работают следователи.

В вагоне поезда №126 Константиновка - Киев 2 мужчин устроили стрельбу. Огонь открыли двое военных, предварительно, из табельного оружия. Поезд задерживается примерно на 6 часов.